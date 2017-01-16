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    Сильвен Гбохуо - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Сильвен
    Фамилия Гбохуо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 октября 1988 (34 года)
    Рост 184
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кот-д'Ивуар 3 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2017 1' -90' Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар
    20.01.2017 1' -90' Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго
    16.01.2017 1' -90' Кот-д'Ивуар 0:0 Того
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