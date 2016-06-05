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    Хайме Айови - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Хайме
    Фамилия Айови
    Состав Основной
    Родной город Элой Альфаро
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эквадор 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.06.2016 82' -90' США 2:1 Эквадор
    13.06.2016 1' -45' Эквадор 4:0 Гаити
    20'
    09.06.2016 45' -90' Эквадор 2:2 Перу
    05.06.2016 81' -90' Бразилия 0:0 Эквадор
    86'
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