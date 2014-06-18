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    Хан Кук-Юн - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Кук-Юн
    Фамилия Хан
    Состав Основной
    Родной город Сеул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 1990 (32 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Южная Корея 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2014 1' -46' Южная Корея 0:1 Бельгия
    22.06.2014 1' -77' Южная Корея 2:4 Алжир
    68'
    18.06.2014 1' -90' Россия 1:1 Южная Корея
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