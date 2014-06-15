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    Карло Костли - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Карло
    Фамилия Костли
    Состав Основной
    Родной город Сан-Педро-Сула
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 июля 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гондурас 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2014 1' -40' Гондурас 0:3 Швейцария
    38'
    21.06.2014 1' -90' Гондурас 1:2 Эквадор
    31'
    15.06.2014 1' -90' Франция 3:0 Гондурас
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