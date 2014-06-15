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    Хорхе Кларос - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Хорхе
    Фамилия Кларос
    Состав Основной
    Родной город Ла-Сейба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 1986 (37 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гондурас 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2014 1' -90' Гондурас 0:3 Швейцария
    21.06.2014 1' -90' Гондурас 1:2 Эквадор
    15.06.2014 57' -90' Франция 3:0 Гондурас
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