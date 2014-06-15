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    Луис Гарридо - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Луис
    Фамилия Гарридо
    Состав Основной
    Родной город Оланчо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 ноября 1990 (32 года)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гондурас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2014 Был в запасе Гондурас 0:3 Швейцария
    21.06.2014 1' -70' Гондурас 1:2 Эквадор
    15.06.2014 1' -90' Франция 3:0 Гондурас
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