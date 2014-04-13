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    Маттиа Ломбардо - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Маттиа
    Фамилия Ломбардо
    Команда Сампдория
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1995 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:3 Сампдория (Генуя)
    11.05.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:5 Наполи (Неаполь)
    04.05.2014 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Сампдория (Генуя)
    19.04.2014 Был в запасе Катания (Катания) 2:1 Сампдория (Генуя)
    13.04.2014 84' -90' Сампдория (Генуя) 0:4 Интер (Милан)
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