Маттиа Ломбардо - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Ломбардо
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1995 (28 лет)
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Ломбардо
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:3
|Сампдория (Генуя)
|11.05.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:5
|Наполи (Неаполь)
|04.05.2014
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|13.04.2014
|84' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:4
|Интер (Милан)