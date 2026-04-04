Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,80 млн

Марвин Фридрих - статистика

Боруссия М
13 декабря 1995 (30), Кассель
#5 | Защитник
190 см | 74 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
2 : 2
04.04.2026
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
3 : 3
21.03.2026
Боруссия М
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Бавария
4 : 1
06.03.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
2 : 1
22.02.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
3 : 0
14.02.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
1 : 1
31.01.2026
Боруссия М
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
0 : 3
25.01.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0 : 1
05.12.2025
Боруссия М
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
28.11.2025
РБ Лейпциг
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
0 : 3
22.11.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
3 : 1
08.11.2025
Кельн
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Санкт-Паули
0 : 4
01.11.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 3
25.10.2025
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион
3 : 1
17.10.2025
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
0 : 0
05.10.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
4 : 6
27.09.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
1 : 1
21.09.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 4
14.09.2025
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
1 : 0
30.08.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
0 : 0
24.08.2025
Гамбург
Был в запасе
Главные новости
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
2
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
3
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
8
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
5
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
48
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+