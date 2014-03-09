|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|3
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2014
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|10.04.2014
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.04.2014
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|23.03.2014
|1' -46'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|14.03.2014
|1' -46'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.03.2014
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)