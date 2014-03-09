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    Илья Кечаев - статистика

    #36 | Вратарь
    Имя Илья
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Кечаев
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 мая 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
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