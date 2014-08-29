Эсекьель Рескальдани - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Эсекьель
|Фамилия
|Рескальдани
|Команда
|Атлетико Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леонес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Имя
|Эсекьель
|Фамилия
|Рескальдани
|Команда
|Атлетико Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Леонес
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Малага
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2015
|57' -90'
|Малага (Малага)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|69'
|29.11.2014
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|29.08.2014
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Малага (Малага)