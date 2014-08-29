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    Эсекьель Рескальдани - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Эсекьель
    Фамилия Рескальдани
    Команда Атлетико Насьональ
    Состав Основной
    Родной город Леонес
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 июня 1992 (30 лет)
    Рост 191
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малага 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.01.2015 57' -90' Малага (Малага) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    69'
    29.11.2014 Был в запасе Малага (Малага) 1:2 Реал (Мадрид)
    29.08.2014 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Малага (Малага)
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