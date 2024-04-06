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Рауль Гарсия
Статистика
Рауль Гарсия - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1986 (40), Памплона
#14 | Нападающий
184 см | 81 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
1 : 1
06.04.2024
Мальорка
91' - 120'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетик
3 : 0
29.02.2024
Атлетико
89' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 1
07.02.2024
Атлетик
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эйбар
0 : 3
07.01.2024
Атлетик
82' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Кайон
0 : 3
07.12.2023
Атлетик
1' - 74'
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