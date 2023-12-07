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Расписание матчей
Испания. Кубок
Кайон - Атлетик
Кайон - Атлетик: обзор матча 07 декабря 2023
Кайон
07.12.2023, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Атлетик
22'
А. Вильялибре
26'
А. Вильялибре (П)
85'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайон - Атлетик
85'
ГОЛ! 0:3!
Н. Уильямс
Пас отдал
И. Руис де Галаррета
79'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
74'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Р. Гарсия
74'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
63'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
У. Гомес
26'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Вильялибре
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Вильялибре
13'
Желтая карточка
И. Гарсия де Альбенис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайон
1
Pablo Galnares
ВР
15
Riki Fernández
ЦЗ
2
Gabi Fernández
ЦЗ
4
Alvaro Mier Fernandez
ЦЗ
3
Álvaro Díez
ЦЗ
6
David Sanz
ЦП
14
Javier Turrado
ЦП
7
Carlos Cagigas
ЦП
22
Jesús Villar
ЦП
10
Marcos Sáez
(К)
ЦП
9
Álex Cañizo
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
(К)
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Кайон
23
Buyo
ВР
13
Mario Canales
ВР
21
Resines
ЦЗ
19
Alberto Montiel
ЦЗ
8
Chili
ЦП
26
Adrián Arenal
ЦП
5
Hitoshi Ishida
ЦП
18
Alonso
ЦП
20
Daniel Salas
ЦФ
24
David Vegas
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-5-1
1
15
4
3
2
14
7
22
10
6
9
2-1-1-3-3
13
Агирресабала
3
Гарсия де Альбенис
17
Бершиче
5
Ноласкоайн
6
Прадос
7
Беренгер
46
Гомес
10
Муньяин
12
Вильялибре
14
Гарсия
7
Арес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
14
Гарсия
10
Уильямс
10
Уильямс
14
Гарсия
7
Беренгер
9
Уильямс
9
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Кайон
Атлетик
23
Buyo
ВР
13
Mario Canales
ВР
21
Resines
ЦЗ
19
Alberto Montiel
ЦЗ
8
Chili
ЦП
26
Adrián Arenal
ЦП
5
Hitoshi Ishida
ЦП
18
Alonso
ЦП
20
Daniel Salas
ЦФ
24
David Vegas
ЦФ
1
Унаи Симон
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
23
Buyo
ВР
13
Mario Canales
ВР
21
Resines
ЦЗ
19
Alberto Montiel
ЦЗ
8
Chili
ЦП
26
Adrián Arenal
ЦП
5
Hitoshi Ishida
ЦП
18
Alonso
ЦП
20
Daniel Salas
ЦФ
24
David Vegas
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
15
Уго Ринкон
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Кайон - Атлетик
1
Всего ударов по воротам
0
16
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
7
6
Офсайды
2
1
Количество передач
100
264
Сейвы
7
0
Точность передач %
55
84
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
0
14
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Кайон
Испания. Кубок, 1/32 финала
Кайон
0 : 3
07.12.2023
Атлетик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Урсария
1 : 2
01.11.2023
Кайон
Испания. Кубок, 1 раунд
Кайон
0 : 2
30.11.2021
Уэска
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
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