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Расписание матчей
Испания. Кубок
Урсария - Кайон
Урсария - Кайон: обзор матча 01 ноября 2023
Урсария
01.11.2023, среда, 19:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Кайон
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Матчи команд
Урсария
Испания. Кубок, 1/64 финала
Урсария
1 : 2
01.11.2023
Кайон
Кайон
Испания. Кубок, 1/32 финала
Кайон
0 : 3
07.12.2023
Атлетик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Урсария
1 : 2
01.11.2023
Кайон
Испания. Кубок, 1 раунд
Кайон
0 : 2
30.11.2021
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