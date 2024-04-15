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Рауль Гарсия
Новости
Рауль Гарсия - новости
Завершил карьеру
11 июля 1986 (40), Памплона
#14 | Нападающий
184 см | 81 кг
Испания
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Экс-форвард сборной Испании анонсировал завершение карьеры
2024.04.15 17:47
«Атлетик» продлил контракт с 35-летним Раулем Гарсией
2022.05.09 19:19
Игрок «Атлетика» Гарсия – самый продуктивный полузащитник Примеры
2017.05.01 19:30
Примера. «Сельта» дома крупно уступила «Атлетику»
2017.04.30 23:34
Примера. «Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Малагу»
2017.03.06 00:36
1
Кубок Испании. «Атлетик» обыграл «Расинг» благодаря дублю Гарсии
2016.12.02 01:50
Примера. «Лас-Пальмас» обыграл «Атлетик». Адурис получил красную карточку
2016.11.29 00:40
1
Примера. «Атлетик» с минимальным счетом переиграл «Вильярреал»
2016.11.21 00:34
Примера. «Атлетик» в гостях с минимальным счетом выиграл у «Депортиво»
2016.09.11 23:20
Примера. «Атлетик» в гостях выиграл у «Малаги»
2016.04.17 14:54
«Атлетик» на два месяца лишился Гарсии
2016.01.11 21:04
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«Бетис» – «Атлетик». Все голы
2015.11.02 07:01
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