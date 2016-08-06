Томас Торп - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Торп
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1993 (30 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Торп
|Команда
|Ротерхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2016
|89' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|06.08.2016
|71' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)