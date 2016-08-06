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    Томас Торп - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Томас
    Фамилия Торп
    Команда Ротерхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1993 (30 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2016 89' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    13.08.2016 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    06.08.2016 71' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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