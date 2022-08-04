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    Герго Ловренчич - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Герго
    Фамилия Ловренчич
    Команда Хайдук
    Состав Основной
    Родной город Сольнок
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 1988 (34 года)
    Рост 177
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 60' -90' Хайдук (Сплит) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.08.2022 70' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:2 Хайдук (Сплит)
    90'
    10.08.2022 86' -90' Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:0 Хайдук (Сплит)
    04.08.2022 77' -90' Хайдук (Сплит) 3:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
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