Герго Ловренчич - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Герго
|Фамилия
|Ловренчич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сольнок
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Имя
|Герго
|Фамилия
|Ловренчич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сольнок
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|60' -90'
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|70' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)
|90'
|10.08.2022
|86' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|04.08.2022
|77' -90'
|Хайдук (Сплит)
|3:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)