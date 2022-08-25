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Герго Ловренчич
Статистика
Герго Ловренчич - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1988 (38), Сольнок
#26 | Нападающий
177 см | 77 кг
Венгрия
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Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
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Лига Европы 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хайдук
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Хайдук
0 : 2
25.08.2022
Вильярреал
60' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Вильярреал
4 : 2
18.08.2022
Хайдук
70' - 90'
90'
Лига конференций, 3 раунд
Витория Гимараеш
1 : 0
10.08.2022
Хайдук
86' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хайдук
3 : 1
04.08.2022
Витория Гимараеш
77' - 90'
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