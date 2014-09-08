Йован Костовски - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Костовски
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Йован
|Фамилия
|Костовски
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2014
|46' -90'
|Северная Македония
|0:2
|Словакия
|90'
|12.10.2014
|70' -90'
|Украина
|1:0
|Северная Македония
|09.10.2014
|1' -90'
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург
|08.09.2014
|Был в запасе
|Испания
|5:1
|Северная Македония