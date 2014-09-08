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    Йован Костовски - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Йован
    Фамилия Костовски
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Северная Македония 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2014 46' -90' Северная Македония 0:2 Словакия
    90'
    12.10.2014 70' -90' Украина 1:0 Северная Македония
    09.10.2014 1' -90' Северная Македония 3:2 Люксембург
    08.09.2014 Был в запасе Испания 5:1 Северная Македония
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