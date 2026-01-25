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Италия. Серия B
Команды
Падова
Даниэле Базелли
Статистика
€ 250 тыс
Даниэле Базелли - статистика
Падова
12 марта 1992 (34), Брешиа
#33 | Полузащитник
182 см | 70 кг
Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Падова
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
3 : 0
25.01.2026
Падова
77' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Падова
1 : 2
17.01.2026
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Падова
2 : 0
11.01.2026
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Палермо
1 : 0
27.12.2025
Падова
84' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Падова
1 : 1
20.12.2025
Сампдория
74' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Реджана 1919
1 : 2
13.12.2025
Падова
84' - 90'
90'
Италия. Серия В, 15 тур
Падова
1 : 1
08.12.2025
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Пескара
0 : 1
29.11.2025
Падова
87' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Мантова
1 : 0
08.11.2025
Падова
76' - 90'
90'
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
1 : 1
01.11.2025
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Падова
0 : 1
13.09.2025
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Каррарезе
0 : 0
31.08.2025
Падова
1' - 85'
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
3 : 1
23.08.2025
Падова
1' - 74'
54'
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