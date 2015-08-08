Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мори Коне - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Мори
    Фамилия Коне
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Труа 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2015 1' -59' Марсель (Марсель) 6:0 Труа (Труа)
    15.08.2015 1' -90' Труа (Труа) 3:3 Ницца (Ницца)
    3'
    08.08.2015 1' -90' Труа (Труа) 0:0 Газелек (Аяччо)
    • Читайте нас: 
    11