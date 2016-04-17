Себастиен Вутрич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Себастиен
|Фамилия
|Вутрич
|Команда
|Арау
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1990 (32 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Себастиен
|Фамилия
|Вутрич
|Команда
|Арау
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 мая 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Ренн (Ренн)
|30.04.2016
|90' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:3
|Монпелье (Монпелье)
|24.04.2016
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|4:1
|Труа (Труа)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)