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    Себастиен Вутрич - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Себастиен
    Фамилия Вутрич
    Команда Арау
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1990 (32 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:0 Ренн (Ренн)
    30.04.2016 90' -90' Реймс (Реймс) 2:3 Монпелье (Монпелье)
    24.04.2016 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 4:1 Труа (Труа)
    17.04.2016 Был в запасе Нант (Нант) 0:2 Монпелье (Монпелье)
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