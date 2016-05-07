Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 07 мая 2016
Монпелье
07.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 0
Завершен
Ренн
58'
К. Нинга
70'
Р. Будебуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ренн
Замена
М. Сансон
️️️️
Р. Будебуз
88'
ГОЛ! 2:0!
Р. Будебуз
Пас отдал
К. Нинга
70'
66'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Л. Бааль
Замена
К. Берижо
️️️️
С. Камара
64'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Б. Дабо
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Нинга
Пас отдал
С. Камара
58'
46'
Замена
П. Энрике
️️️️
Р. Данзе
45'
Замена
Ж. Бога
️️️️
У. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Морган Сансон
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Ренн
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Журдрен
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Конгре
12
Депланье
6
Скири
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
19
Камара
29
Нинга
3-2-2-1-1
56
Костиль
3
Мендеш
29
Данзе
3
Дианье
17
Мешер
24
Бааль
6
Фернандес
5
Силла
10
Дембеле
13
Сио
10
Будебуз
8
Сансон
8
Сансон
10
Будебуз
6
Дабо
9
Ятабаре
9
Ятабаре
6
Дабо
19
Камара
9
Берижо
9
Берижо
19
Камара
24
Бааль
2
Зеффан
2
Зеффан
24
Бааль
10
Дембеле
13
Бога
13
Бога
10
Дембеле
29
Данзе
7
Энрике
7
Энрике
29
Данзе
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
7
Флориан Сотока
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
11
Камил Гросицки
ЛП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Остались в запасе
7
Флориан Сотока
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Жорис Марво
ПЗ
10
Себастиен Вутрич
ЦП
Остались в запасе
11
Камил Гросицки
ЛП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Монпелье - Ренн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Ренн
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+