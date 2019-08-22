Йозо Шимунович - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Йозо
|Фамилия
|Шимунович
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Йозо
|Фамилия
|Шимунович
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2020
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|20.02.2020
|84' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|22.08.2019
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|2:0
|АИК (Стокгольм)