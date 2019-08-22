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    Йозо Шимунович - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Йозо
    Фамилия Шимунович
    Команда Горица
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 августа 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2020 1' -90' Селтик (Глазго) 1:3 Копенгаген (Копенгаген)
    20.02.2020 84' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:1 Селтик (Глазго)
    22.08.2019 1' -90' Селтик (Глазго) 2:0 АИК (Стокгольм)
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