Руй Каэтану - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Руй
|Фамилия
|Каэтану
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|165
|Имя
|Руй
|Фамилия
|Каэтану
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 апреля 1991 (31 год)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пасуш де Феррейра
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|Был в запасе
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|0:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|29.11.2013
|Был в запасе
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|03.10.2013
|1' -65'
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|1:1
|Пандурий (Тыргу-Жиу)
|19.09.2013
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)