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    Руй Каэтану - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Руй
    Фамилия Каэтану
    Команда Жил Висенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 апреля 1991 (31 год)
    Рост 165
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пасуш де Феррейра 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 Был в запасе Пандурий (Тыргу-Жиу) 0:0 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
    29.11.2013 Был в запасе Пасуш де Феррейра (Пасуш) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    03.10.2013 1' -65' Пасуш де Феррейра (Пасуш) 1:1 Пандурий (Тыргу-Жиу)
    19.09.2013 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
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