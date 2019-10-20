Давид Костас - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Костас
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Костас
|Команда
|Реал Ов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.01.2020
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|22.12.2019
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|15.12.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|3:2
|Сельта (Виго)
|29.11.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|24.11.2019
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:3
|Сельта (Виго)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Сельта (Виго)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.10.2019
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Сельта (Виго)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:0
|Сельта (Виго)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|30.08.2019
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Сельта (Виго)
|17.08.2019
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|74'