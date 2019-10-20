Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Давид Костас - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Костас
    Команда Реал Ов
    Состав Основной
    Родной город Виго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.01.2020 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Осасуна (Памплона)
    22.12.2019 1' -90' Леванте (Валенсия) 3:1 Сельта (Виго)
    15.12.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 2:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    08.12.2019 Был в запасе Леганес (Леганес) 3:2 Сельта (Виго)
    29.11.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
    24.11.2019 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:3 Сельта (Виго)
    09.11.2019 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:1 Сельта (Виго)
    03.11.2019 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Хетафе (Хетафе)
    30.10.2019 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Сельта (Виго)
    20.10.2019 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:0 Сельта (Виго)
    21.09.2019 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:0 Сельта (Виго)
    30.08.2019 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Сельта (Виго)
    17.08.2019 1' -90' Сельта (Виго) 1:3 Реал (Мадрид)
    74'
    • Читайте нас: 
    11