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Испания. Сегунда
Команды
Овьедо
Давид Костас
Статистика
€ 1,20 млн
Давид Костас - статистика
Овьедо
26 марта 1995 (31), Виго
#4 | Защитник
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Сабадель
3 : 1
20.09.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
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Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Сегунда 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Овьедо
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Сабадель
3 : 1
20.09.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Овьедо
0 : 1
22.08.2026
Леганес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Овьедо
0 : 0
15.08.2026
Гранада
1' - 90'
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