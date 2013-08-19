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    Ким Юн Гю - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Ким
    Фамилия Юн Гю
    Команда Альмерия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1995 (28 лет)
    Рост 166
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2013 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    31.08.2013 90' -90' Альмерия (Альмерия) 2:2 Эльче (Эльче)
    23.08.2013 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    19.08.2013 84' -90' Альмерия (Альмерия) 2:3 Вильярреал (Вильярреал)
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