Ким Юн Гю - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Ким
|Фамилия
|Юн Гю
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|166
|Имя
|Ким
|Фамилия
|Юн Гю
|Команда
|Альмерия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|166
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2013
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|31.08.2013
|90' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|23.08.2013
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|19.08.2013
|84' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Вильярреал (Вильярреал)