Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бадр Эль Каддури
Статистика
Бадр Эль Каддури - статистика
Завершил карьеру
30 января 1981 (45)
#30 | Защитник
177 см | 70 кг
Марокко
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Украина. Премьер-Лига 2011/2012
Украина. Суперкубок 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи 2010
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Кубок Украины 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок Украины 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марокко
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Нигер
0 : 1
31.01.2012
Марокко
1' - 90'
Кубок Африканских Наций, 2 тур
Габон
3 : 2
27.01.2012
Марокко
1' - 90'
Кубок Африканских Наций, 1 тур
Марокко
1 : 2
23.01.2012
Тунис
1' - 90'
81'
Главные новости
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
6
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
12
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Болоньи»
18:18
3
Аленичев сделал откровенное заявление о «Спартаке»
17:50
6
В КДК объяснили мягкое наказание за хамство Рейса
17:44
9
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
1
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
8
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+