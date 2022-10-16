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    Морган Сансон - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Морган
    Фамилия Сансон
    Команда Астон Вилла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астон Вилла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.01.2023 81' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Лидс (Лидс)
    04.01.2023 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    01.01.2023 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 0:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.11.2022 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 1:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    06.11.2022 90' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 3:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    29.10.2022 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 4:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    23.10.2022 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 4:0 Брентфорд (Лондон)
    20.10.2022 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 3:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    16.10.2022 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:2 Челси (Лондон)
    10.10.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    02.10.2022 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    16.09.2022 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
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