Морган Сансон - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Морган
|Фамилия
|Сансон
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Морган
|Фамилия
|Сансон
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.01.2023
|81' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|06.11.2022
|90' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|4:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|4:0
|Брентфорд (Лондон)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|3:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:2
|Челси (Лондон)
|10.10.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)