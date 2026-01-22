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Лига 1 2025/2026
Команды
Ницца
Морган Сансон
Статистика
€ 3,50 млн
Морган Сансон - статистика
Ницца
18 августа 1994 (32)
#8 | Полузащитник
182 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 7 тур
Ницца
3 : 1
22.01.2026
Гоу Эхед Иглс
62' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Ницца
0 : 1
11.12.2025
Брага
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Порту
3 : 0
27.11.2025
Ницца
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Ницца
1 : 3
06.11.2025
Фрайбург
69' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Сельта
2 : 1
23.10.2025
Ницца
1' - 70'
Лига Европы, 2 тур
Фенербахче
2 : 1
02.10.2025
Ницца
1' - 68'
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 2
24.09.2025
Рома
1' - 62'
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