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    Антуан Конте - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Антуан
    Фамилия Конте
    Команда Бейтар
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1994 (29 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 11 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -45' Марсель (Марсель) 1:0 Реймс (Реймс)
    30.04.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:3 Монпелье (Монпелье)
    22.04.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 2:0 Реймс (Реймс)
    16.04.2016 1' -90' Труа (Труа) 2:1 Реймс (Реймс)
    30'
    09.04.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Нант (Нант)
    19.03.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Генгам (Генгам)
    28'
    11.03.2016 1' -90' Монако (Монако) 2:2 Реймс (Реймс)
    71'
    05.03.2016 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Реймс (Реймс)
    27.02.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Бордо (Бордо)
    49'
    20.02.2016 1' -64' ПСЖ (Париж) 4:1 Реймс (Реймс)
    29.08.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
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