Антуан Конте - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Конте
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1994 (29 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Антуан
|Фамилия
|Конте
|Команда
|Бейтар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1994 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -45'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|30.04.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:3
|Монпелье (Монпелье)
|22.04.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|16.04.2016
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|30'
|09.04.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Нант (Нант)
|19.03.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|28'
|11.03.2016
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|71'
|05.03.2016
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|27.02.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|49'
|20.02.2016
|1' -64'
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|29.08.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)