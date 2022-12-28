Жулиан Жанвье - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Жулиан
|Фамилия
|Жанвье
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Жулиан
|Фамилия
|Жанвье
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Осер
|0:0
|Ренн
|Франция. Лига 1, 27 тур
|03.03.2023
|Был в запасе
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|16
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|03.03.2023
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|05.02.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|1' -69'
|Монако (Монако)
|3:2
|Осер (Осер)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|01.01.2023
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|34'
|13.11.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|04.11.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|23.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|16.10.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|02.10.2022
|1' -52'
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|4' 52'
|21.08.2022
|1' -45'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|14.08.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|4'
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)
|44'