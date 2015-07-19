Павел Паршин - статистика
#59 | Защитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Паршин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Имя
|Павел
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Паршин
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2015
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|15.08.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|08.08.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|01.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|25.07.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|70' 83'
|19.07.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|5:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)