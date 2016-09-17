|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2016
|1' -65'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|26.11.2016
|1' -62'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|17.11.2016
|1' -65'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|06.11.2016
|1' -57'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|15.10.2016
|1' -66'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|17.09.2016
|1' -21'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)