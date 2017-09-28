Патрик Эзе - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Эзе
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|180
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€ 250
тыс
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Эзе
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|Был в запасе
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|19.10.2017
|1' -90'
|Коньяспор (Конья)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|28.09.2017
|1' -80'
|Коньяспор (Конья)
|2:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|24' 61'