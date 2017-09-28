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    Патрик Эзе - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Патрик
    Фамилия Эзе
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 Был в запасе Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:1 Коньяспор (Конья)
    19.10.2017 1' -90' Коньяспор (Конья) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    28.09.2017 1' -80' Коньяспор (Конья) 2:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
    24' 61'
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