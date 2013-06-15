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    Рийочи Маеда - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Рийочи
    Фамилия Маеда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 октября 1981 (41 год)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Япония 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.06.2013 1' -65' Япония 1:2 Мексика
    20.06.2013 1' -78' Италия 4:3 Япония
    15.06.2013 51' -90' Бразилия 3:0 Япония
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