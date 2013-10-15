Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001