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    Юрис Лайзанс - статистика

    Полузащитник
    Имя Юрис
    Фамилия Лайзанс
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1979 (44 года)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Латвия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 1' -53' Латвия 2:2 Словакия
    11.10.2013 1' -90' Литва 2:0 Латвия
    10.09.2013 1' -90' Греция 1:0 Латвия
    06.09.2013 1' -90' Латвия 2:1 Литва
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