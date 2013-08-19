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    Исраэль Пуэрто - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Исраэль
    Фамилия Пуэрто
    Команда Вильярреал
    Состав Молодежный
    Родной город Эль-Висо-дель-Алькор
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 июня 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 82' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Эльче (Эльче)
    28.09.2013 87' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Севилья (Севилья)
    19.08.2013 63' -90' Севилья (Севилья) 1:3 Атлетико (Мадрид)
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