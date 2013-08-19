Исраэль Пуэрто - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Исраэль
|Фамилия
|Пуэрто
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Эль-Висо-дель-Алькор
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Имя
|Исраэль
|Фамилия
|Пуэрто
|Команда
|Вильярреал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Эль-Висо-дель-Алькор
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|82' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|28.09.2013
|87' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|19.08.2013
|63' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:3
|Атлетико (Мадрид)