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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 28 сентября 2013
Реал Сосьедад
28.09.2013, суббота, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
66'
А. Гризманн
18'
Х. Самперио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
87'
Замена
И. Пуэрто
️️️️
Х. Самперио
85'
Вторая желтая
Кала
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Р. Пардо
85'
79'
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
79'
Замена
М. Марин
️️️️
С. Кристофоро
74'
Желтая карточка
А. Морено
72'
Желтая карточка
С. Кристофоро
69'
Желтая карточка
Кала
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
66'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Г. Кастро
63'
55'
Желтая карточка
И. Ракитич
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Самперио
Пас отдал
И. Ракитич
15'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
30
Исраэль Пуэрто
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
22
Марко Марин
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
Анхель
3
Гонсалес
19
Мартинес
26
Мартинес
14
Пардо
5
Бергара
5
Кастро
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
4-5-1
34
Бету
2
Пареха
16
Кала
90
Фигейраш
5
Морено
41
Кристофоро
10
Иборра
11
Ракитич
15
Троховски
29
Самперио
9
Гамейро
14
Пардо
17
Зурутуса
17
Зурутуса
14
Пардо
5
Кастро
9
Сеферович
9
Сеферович
5
Кастро
29
Самперио
30
Пуэрто
30
Пуэрто
29
Самперио
41
Кристофоро
22
Марин
22
Марин
41
Кристофоро
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
23
Коке
ПЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
10
Брайан Рабельо
ЦП
13
Хави Варас
ВР
23
Коке
ПЗ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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