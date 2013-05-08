Марко Яннасколи - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Яннасколи
|Команда
|Пескара
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пескара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1994 (28 лет)
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Яннасколи
|Команда
|Пескара
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пескара
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 ноября 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пескара
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|1:5
|Фиорентина (Флоренция)
|11.05.2013
|81' -90'
|Катания (Катания)
|1:0
|Пескара (Пескара)
|08.05.2013
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:4
|Милан (Милан)