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    Патрик Шорр - статистика

    Имя Патрик
    Фамилия Шорр
    Команда Хоффенхайм
    Состав Молодежный
    Родной город Франкфурт-на-Майне
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 октября 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2013 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:4 Гамбург (Гамбург)
    04.05.2013 Был в запасе Вердер (Бремен) 2:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    27.04.2013 67' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 2:1 Нюрнберг (Нюрнберг)
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