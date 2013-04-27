Патрик Шорр - статистика
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Шорр
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Франкфурт-на-Майне
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Шорр
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Франкфурт-на-Майне
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2013
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:4
|Гамбург (Гамбург)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Вердер (Бремен)
|2:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|27.04.2013
|67' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|2:1
|Нюрнберг (Нюрнберг)