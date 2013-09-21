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    Робин Сцарка - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Робин
    Фамилия Сцарка
    Команда Энерги
    Состав Основной
    Родной город Маннхейм
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1991 (31 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.04.2014 Был в запасе Герта (Берлин) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    26.10.2013 89' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 1:4 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    21.09.2013 1' -46' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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