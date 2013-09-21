Робин Сцарка - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Робин
|Фамилия
|Сцарка
|Команда
|Энерги
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маннхейм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Имя
|Робин
|Фамилия
|Сцарка
|Команда
|Энерги
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маннхейм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2014
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|26.10.2013
|89' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:4
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|21.09.2013
|1' -46'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)