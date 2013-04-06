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    Марко Виттильо - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Виттильо
    Команда Пескара
    Состав Молодежный
    Родной город Пескара
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1994 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пескара 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 68' -90' Пескара (Пескара) 1:5 Фиорентина (Флоренция)
    77'
    21.04.2013 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Пескара (Пескара)
    06.04.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Пескара (Пескара)
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