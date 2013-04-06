Марко Виттильо - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Виттильо
|Команда
|Пескара
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пескара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1994 (29 лет)
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Виттильо
|Команда
|Пескара
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Пескара
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пескара
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|68' -90'
|Пескара (Пескара)
|1:5
|Фиорентина (Флоренция)
|77'
|21.04.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Пескара (Пескара)
|06.04.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Пескара (Пескара)