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    Маркус Палионис - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Маркус
    Фамилия Палионис
    Состав Без клуба
    Родной город Каунас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 мая 1987 (35 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литва 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2019 1' -90' Португалия 6:0 Литва
    27'
    10.09.2019 1' -90' Литва 1:5 Португалия
    07.06.2019 1' -90' Литва 1:1 Люксембург
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