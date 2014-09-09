Руфат Дадашов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Руфат
|Фамилия
|Дадашов
|Команда
|Саарбрюккен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Имя
|Руфат
|Фамилия
|Дадашов
|Команда
|Саарбрюккен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баку
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Азербайджан
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.10.2014
|Был в запасе
|Хорватия
|6:0
|Азербайджан
|10.10.2014
|1' -58'
|Италия
|2:1
|Азербайджан
|11'
|09.09.2014
|1' -90'
|Азербайджан
|1:2
|Болгария