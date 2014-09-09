Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руфат Дадашов - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Руфат
    Фамилия Дадашов
    Команда Саарбрюккен
    Состав Основной
    Родной город Баку
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1991 (31 год)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.10.2014 Был в запасе Хорватия 6:0 Азербайджан
    10.10.2014 1' -58' Италия 2:1 Азербайджан
    11'
    09.09.2014 1' -90' Азербайджан 1:2 Болгария
    • Читайте нас: 
    11