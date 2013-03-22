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    Пардис Фарджад-Азад - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Пардис
    Фамилия Фарджад-Азад
    Состав Без клуба
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 апреля 1988 (34 года)
    Рост 188
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.06.2013 Был в запасе Азербайджан 1:1 Люксембург
    26.03.2013 69' -90' Азербайджан 0:2 Португалия
    22.03.2013 1' -71' Люксембург 0:0 Азербайджан
    15'
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