Симеон Славчев - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Симеон
|Фамилия
|Славчев
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Симеон
|Фамилия
|Славчев
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|София
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карабах
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2019
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|0:2
|АПОЭЛ (Никосия)
|31.07.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|3:0
|Дандолк (Дандолк)
|24.07.2019
|1' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:1
|Карабах (Агдам)
|62'
|17.07.2019
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:0
|Партизани (Тирана)
|10.07.2019
|Был в запасе
|Партизани (Тирана)
|0:0
|Карабах (Агдам)