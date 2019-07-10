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    Симеон Славчев - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Симеон
    Фамилия Славчев
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Родной город София
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,10
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2019 1' -90' Карабах (Агдам) 0:2 АПОЭЛ (Никосия)
    31.07.2019 Был в запасе Карабах (Агдам) 3:0 Дандолк (Дандолк)
    24.07.2019 1' -90' Дандолк (Дандолк) 1:1 Карабах (Агдам)
    62'
    17.07.2019 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:0 Партизани (Тирана)
    10.07.2019 Был в запасе Партизани (Тирана) 0:0 Карабах (Агдам)
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