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    Иси - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Исаак
    Фамилия Гомес Санчес
    Команда Райо Вальекано
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1995 (28 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.05.2013 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:3 Райо Вальекано (Мадрид)
    30.03.2013 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:3 Малага (Малага)
    17.03.2013 84' -90' Барселона (Барселона) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
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