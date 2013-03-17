Иси - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Гомес Санчес
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1995 (28 лет)
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Гомес Санчес
|Команда
|Райо Вальекано
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.05.2013
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Райо Вальекано (Мадрид)
|30.03.2013
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:3
|Малага (Малага)
|17.03.2013
|84' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)