Джордон Айб - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Джордон
|Фамилия
|Айб
|Команда
|Аданаспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Джордон
|Фамилия
|Айб
|Команда
|Аданаспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2020
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Престон (Престон)
|12.12.2020
|87' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|09.12.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)