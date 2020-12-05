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    Джордон Айб - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Джордон
    Фамилия Айб
    Команда Аданаспор
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 декабря 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерби Каунти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2020 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Престон (Престон)
    12.12.2020 87' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    09.12.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    05.12.2020 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
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