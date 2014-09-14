Либор Грдличка - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Либор
|Фамилия
|Грдличка
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 1986 (37 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Имя
|Либор
|Фамилия
|Грдличка
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Братислава
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 января 1986 (37 лет)
|Рост
|191
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2014
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлург (Запорожье)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|3:0
|Металлург (Запорожье)