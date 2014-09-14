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    Либор Грдличка - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Либор
    Фамилия Грдличка
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Братислава
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 января 1986 (37 лет)
    Рост 191
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлург 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2014 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Металлург (Запорожье)
    30.11.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:4 Шахтер (Донецк)
    08.11.2014 Был в запасе Заря (Луганск) 3:0 Металлург (Запорожье)
    01.11.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:0 Черноморец (Одесса)
    14.09.2014 Был в запасе Волынь (Луцк) 3:0 Металлург (Запорожье)
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