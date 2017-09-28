Лука Крекко - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Крекко
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Крекко
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Лацио (Рим)
|23.11.2017
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|19.10.2017
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:3
|Лацио (Рим)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)