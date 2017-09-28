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    Лука Крекко - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Лука
    Фамилия Крекко
    Команда Пескара
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Вес 76
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2017 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Лацио (Рим)
    23.11.2017 1' -90' Лацио (Рим) 1:1 Витесс (Арнем)
    19.10.2017 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:3 Лацио (Рим)
    28.09.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
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