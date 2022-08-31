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    Егор Данилкин - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Егор
    Отчество Романович
    Фамилия Данилкин
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 августа 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Вес 74
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    25.02.2023 1' - 90' Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 3 0 0 0 0
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    27.11.2022 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 4:1 Химки (Химки)
    18.10.2022 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:0 Химки (Химки)
    28.09.2022 1' -40' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    13.09.2022 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
    31.08.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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