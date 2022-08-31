Егор Данилкин - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Данилкин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Егор
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Данилкин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|184
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|КАМАЗ
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 21 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|3
|0
|0
|0
|0
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|4:1
|Химки (Химки)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|1' -40'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|13.09.2022
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(5:3)п
|Химки (Химки)
|31.08.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)