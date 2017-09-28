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    Константин Будеску - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Константин
    Фамилия Будеску
    Команда Астра
    Состав Основной
    Родной город Плоешти
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1989 (34 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 5 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2018 1' -90' Лацио (Рим) 5:1 ФКСБ (Бухарест)
    15.02.2018 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:0 Лацио (Рим)
    23.11.2017 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:0 ФКСБ (Бухарест)
    84'
    02.11.2017 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 1:1 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
    19.10.2017 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 1:2 ФКСБ (Бухарест)
    28.09.2017 1' -90' Лугано (Лугано) 1:2 ФКСБ (Бухарест)
    58'
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