Константин Будеску - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Будеску
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плоешти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|185
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Будеску
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плоешти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|5
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2018
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|5:1
|ФКСБ (Бухарест)
|15.02.2018
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|Лацио (Рим)
|23.11.2017
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|ФКСБ (Бухарест)
|84'
|02.11.2017
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|19.10.2017
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)
|28.09.2017
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)
|58'